Başkan Seçer: "5 yıl sonra tekrar SOLOTÜRK ekibini ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz"



MERSİN (İHA) - Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ekibini ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "5 yıl sonra tekrar SOLOTÜRK ekibini ağırlamaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Mersin'in kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla kentte gösteri gerçekleştirerek SOLOTÜRK ekibi, Başkan Seçer'i ziyaret etti. Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı, ziyarette, Mersin'e geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Gerçekleştirdikleri prova uçuşu ve gerçekleştirecekleri gösteri uçuşu hakkında bilgi veren Bakıcı, "Yeni yılda Mersin halkımızı uyandırdık. ‘Jet sesi özgürlüğün sesidir' dedik. 1 Ocak'taki fragmandı, asıl gösteri 3 Ocak'ta. Biz gösterilerimizle Türk Milleti'nin gücünü ortaya koyuyoruz ve insanlarımızın, halkımızın içindeki milli duyguları ortaya çıkarıyoruz. Bu da bizi gururlandırıyor. SOLOTÜRK olarak milli günlerde, kurtuluş günlerinde uçmak bizim için de büyük bir gurur. Çünkü o tarihi canlandırıyoruz, o tarihi yad ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi yad ediyoruz. Mersin'deki gösteride yer almaktan gurur duyacağız" diye konuştu.

SOLOTÜRK olarak F-16 ile yapılabilecek dünyadaki bütün hareketlerin fazlasını yaptıklarını kaydeden Binbaşı Bakıcı, dünya havacılık tarihine 'SOLOTÜRK Hareketleri' diye geçen hareket hakkında da bilgi verdi.



"Törenlere büyük renk katacaksınız"

Başkan Seçer de "Kurtuluş günümüz bizim için önemli. Sizlerin burada olması çok güzel. Prova uçuşuna Mersin halkının yoğun ilgi gösterdi. Provası böyle geçtiyse 3 Ocak çok yoğun olur" dedi. Yeni seçildiği yıl olan 2019'da SOLOTÜRK'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyon ile gösteri yaptığını hatırlatan Seçer, kentte 5 yıl sonra tekrar SOLOTÜRK ekibini ağırlamaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını kaydetti. Başkan Seçer, "Sizlerle mutluyuz, gururluyuz. 3 Ocak'taki törenlere büyük renk katacaksınız. Belki de 3 Ocak'ı farklı kılacak olan SOLOTÜRK'ün gösterisi olacak" dedi.

SOLOTÜRK ekibi, Başkan Seçer'e imzaladıkları SOLOTÜRK tablosunu hediye ederken, Başkan Seçer de ekibe Pegasus tablosu hediye etti. Hava Pilot Binbaşı Bakıcı, tabloyu SOLOTÜRK Müzesi'nde sergileyeceklerini ifade etti.

Ziyarette, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger'in yanı sıra Hava Pilot Binbaşı Erhan Aydemir, Hava Piyade Üsteğmen Alper Şen ile Hava Harekat Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammed Bölükbaşı da yer aldı.

SOLOTÜRK, yarın Adnan Menderes Bulvrı'ndaki Mersin İdman Yurdu Meydanı'nda 3 Ocak Mersin'in kurtuluşuna özel gösteri yapacak.