Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ROTABusiness Dergisi tarafından düzenlenen ‘3. RotaBusiness Mersin İş ve Ekonomi Ödülleri’ gecesine katıldı.

“Mersin, gerek kent gerekse de ülke ekonomisine çok büyük katkısı olan bir şehir” Başkan Seçer, Mersin’in değerli bir ekonomisi olduğundan söz ederken, “Mersin Belediyesi’nin durumu çok iyi. Çünkü çalışıyorsunuz. Ürün geliyor, dünyanın her tarafından ithalat yapılıyor, Gümrük Vergisi ödeniyor. Yurt dışına ihraç malları gidiyor, Gümrüğe tabiyse Gümrük Vergisi ödeniyor. 1 sırada Gümrük Vergileri geliyor. İşletmelerimizin, sanayinin, ticaretin kentimize sağladığı katkı da çok önemli bir yer tutuyor. Bu söylediklerim, Mersin’in ekonomik konjonktürünün aslında bir tespiti. Burası ticaret kentidir. Mersin limanla kurulmuş bir kent, limanla büyümüş bir kent. Bu liman herkesin. 2005’te özelleştirilmiş, ama halkın limanı. Demek ki biz dünyanın her tarafına giden ya da gelen vergilerden önemli bir kaynak sağlıyorsak, mutlaka ana konteyner limanını tabi, tahliye, ihraç, ithal, transit, bütün dökme konteyner yüklerin Mersin’den işlem görmesi için, bu yatırımın gerçekleşmesi için avazımızın çıktığı kadar bağırma zorunluluğumuz vardır. Bunu siyasetçilerden de isteme zorunluluğumuz var” ifadelerini kullandı.

Siyaset ve yatırımın Ankara’dan şekillendiğini vurgulayan Başkan Seçer, “Mersin çok vergi ödüyor, ama yatırım konusunda 23 sırada, 24 sırada yer alıyor. Mersin’in yatırım konusunda daha yukarılara çıkması için 13 milletvekili var. Onlar Ankara’da, yerel siyasetçiler ise burada vazifesini yapmak zorundadır. Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya gibi şehirler, parlamentoda bütün siyasi partileri temsil eden milletvekillerinin işbirliği yapması sonucu büyüdü. Mersin’de Karayolları’na ait kaç tane köprülü kavşak görüyorsunuz? 1 tane Akbelen Mezarlığı’nın üstünde var. Onun dışındakiler, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı köprülü kavşaklar. Lütfen bir Gaziantep’e, bir Konya’ya, bir Kayseri’ye gidin ve bakın. Hep Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları gibi merkezi bütçeye sahip kurumlar buralarda yatırım yapmış. Sen neredesin Mersin? Ortada yoksun” serzenişinde bulundu.

Halkın içinden çıkan temsilcilerin Ankara'da halkın hakkını savunması gerektiğine değinen Başkan Seçer, “Buraya Mersin dışından gelip siyasi makam elde edenlerin değil; bu bölgeyi bilen, bu bölgeyi tanıyan, sizin içinizden çıkan, halkın içinden çıkan temsilcilerin Ankara'da bizim hakkımızı savunması lazım. Mersin Büyükşehir Belediyesi, mali disiplini sağlamış ve gelecek yıl üzerine %60, %70 daha koymayı hedefleyen bir belediye. Mersin her gün daha çok büyüyecek. Her gün yeni bulvarlar açılacak, yeni yollar yapılacak, yeni yatırımlar gerçekleştireceğiz. Bundan endişeniz olmasın. Mersin ne kadar güçlenirse, işleriniz o kadar büyüyecektir. Mersin zamanla büyüdü ve büyüdükçe de vergi sıralamasında yükseldi. Kısacası refah varsa huzur var, kardeşlik var, kültür var, sanat var, eğitim var, her şeyin en güzeli var. Eğer refah yoksa, şu anda Mersin’de, Adana’da olduğu gibi gelir dağılımında adaletsizlik varsa; kimsenin malını, mülkünü gün gelir kimse koruyamaz” diye konuştu.

Seçer konuşmasında iş insanlarına seslenirken, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, iş insanlarımızın belediye bürokrasisi ile ilgili hangi talebi olursa olsun; eğer bir engelleme, bir geciktirme olayıyla karşılaşırsanız, Başkanınız Taş Bina’dadır. Bizim size gönlümüz de açık, kapımız da açık” dedi.

Siyasi platformlarda gerekli yerlere gerekli mesajları verecek yürekte ve birikimde olduklarını kaydeden Başkan Seçer, “Kentimiz maalesef, merkezi bütçeden hak ettiği kadar yararlanamıyor. Mersin dışından gelip, siyasi makam elde edenlerin değil; bu bölgeyi bilen ve sizin içinizden çıkan temsilcilerin Ankara'da hakkımızı savunması lazım” diyerek; provokasyonlara, tezgahlara ve saldırılara karşı uyanık olacaklarını da ifade etti.

Gecenin açılış konuşmasını RotaBusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Esat Durak yaptı. Durak konuşmasında, gecenin yavaş yavaş geleneksel hale geldiğinden söz ederek, organizasyonda emeği geçenlere, destek veren sponsorlara ve seçici kurula teşekkürlerini iletti.

Başkan Seçer, Mersin ekonomisine yön veren değerli iş insanlarına ödüller takdim edeceklerinden söz ederek, “Bizim için önemli olan Mersin’e ekonomi, sanat, kültür dünyasından değer katan insan sayısını artırmak. Bu durum bana daha fazla mutluluk, daha fazla şevk ve daha fazla azim veriyor. Çünkü ben bu kentin belediye başkanıyım. Herkesin güvencesiyim, abisiyim, kardeşiyim ve herkese hizmet götürmekle mükellefim” dedi.

Başkan Seçer, siyaseti siyasi platformlarda zaten konuştuklarını ifade ederken, Mersin ekonomisine ilişkin yaptığı değerlendirmelerde; “Hoşgörü, sevgi, birlik, beraberlik; bunlar retorikte kulağa çok hoş gelen şeyler, ama hayatın gerçeğinde farklı şeyler oluyor. Biz kenti idare edenler; bütün çirkinliklerle, güzelliklerle, mutluluklarla, acılarla boğuşup, olumsuzlukları olumluya çevirme gayreti içerisindeyiz. Siyasi platformlarda zaten gerekli yerlere gerekli mesajları verecek yürekte ve birikimdeyiz. Vatanını, milletini seven, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nin önemli bir neferidir Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı” diye konuştu.