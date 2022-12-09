Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gümüşhane Sarışeyh Köy Derneği’nin gençleriyle buluşup yöreye özgü patik dokuma oyununu oynadı. Salonu kahkahaya boğan o anlar, sosyal medyada da ilgi gördü.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gümüşhane Sarışeyh Köy Derneği’nin gençleriyle buluşup yöreye özgü patik dokuma oyununu oynadı. Salonu kahkahaya boğan o anlar, sosyal medyada da ilgi gördü.

Kocaeli’de Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gümüşhane Sarışeyh Köy Derneği ile bir araya geldi. Yüzlerce gencin de katıldığı programda Şayir, önce gençlere projeleri hakkında bilgiler verdi. Daha sonrasında ise derneğin gençleri Başkan Şayir’den yöreye özgü patik dokuma oyununa eşlik etmesini istedi. Şayir, gençleri kırmayarak oyunu oynadı. Eğlenceli anlara sahne olan oyun, kamerayla da kayıt altına alındı. O anları Başkan Hamza Şayir de sosyal medya hesabından, “Gümüşhane Sarışeyh Köy Derneği’nin gençleri ile buluşup, gençlerimize yönelik yaptığımız çalışmaları anlattık. Sonra, gençlerimiz bölgenin yöresel “Patik Dokuma” oyununa eşlik etmemi istediler. Biz de geri çevirmedik. Sonuç videoda” ifadeleriyle paylaştı. Yapılan bu paylaşım da sosyal medyada kısa sürede ilgi uyandırdı.