AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’in ‘çantada keklik’ olmadığı ve merkez sağ eğilimine vurgu yaptığı sözleri üzerine açıklama yaptı. Saygılı, “Ha şunu bileydiniz. İzmir’e çantada keklik gözüyle bakan hep sizdiniz. İzmir’in vatanseverliği, şehrine bağlılığını ve yeri zamanı geldiğinde yumruğunu özünden yana, değişimden yana vurma potansiyelini görmeyen sizdiniz" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, İzmir’in ‘çantada keklik’ olmadığı ve merkez sağ eğilimine vurgu yaptığı sözleri dikkat çekti. Bunun üzerine AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı açıklama yaptı.

"Ha şunu bileydiniz. İzmir’e çantada keklik gözüyle bakan hep sizdiniz" diyen Saygılı, İzmir’in 1950’den 70’li yıllara kadar merkez sağ partilerden yana yoğun olarak tercih kullandığına vurgu yaptı.

Saygılı, "Asıl mesele, İzmir’in CHP’nin kalesi olmadığıdır ve güçlü refleksler göstermesidir. 87 ve 91 genel seçimleri de önemli örneklerdir. Kaldı ki pek çok seçimde kendisini sol sayan CHP ipi göğüslese de merkez sağ partilerin oyları yüzde 40’ların üzerinde olmuştur. İzmir’in refleksleri yabana atılamaz. Nihayet, İzmir’in gerçek eğilimini kabul ettiler, tahtlarının baki olamayacağını, İzmir’e hizmet etmeden, elim elim üstünde sonsuza kadar bu şehri kandıramayacaklarını gördüler" diye konuştu.

"Halkın oyuna keklik gözüyle bakanlar CHP’li yerel idarecilerdir"

Saygılı, açıklamasına şöyle devam etti:

"Çeyrek asırdır, bu şehrin insanlarını algılarıyla oynama, hizmet noktasında oyalama taktikleriyle havanda su döven CHP’li belediyelerdir. Zamanı İzmir’in aleyhine işletmekten bir an bile hicap duymadan, halkın oyuna keklik gözüyle bakanlar CHP’li yerel idarecilerdir. Şimdi, bunun böyle olmadığını, eleştiriler üzerinden mi fark ettiler; yoksa kısa bir siyasi tarih araştırması mı yaptılar; bu önemli. Her ne şekilde olursa olsun, İzmirlilere hakkını teslim ettiler; çünkü İzmir, hiçbir zaman güdümlü bir şehir olmamıştır. Algıları açıktır, kimin hizmet ettiğini, kimin ediyormuş gibi yaptığını ayırt eder. Zamanı ve yeri geldiğinde de sandığa yumruğunu vurur. Alamadığı hizmetin hesabını sorar. Vatanı ve bayrağına tehdidin hesabını sorar. Kırmızı çizgilerini çiğneyenlere, şehrini harabeye döndürenlere ‘dur’ demeyi bilir."

"Herkes 2024’ü beklesin"

Saygılı, şunları söyledi:

"İzmir’in; keklik mi yoksa, avlanamayacak bir şehir mi olduğunu cümle alem asıl 2024’te görecek. Şehir içi altyapısı yıllardır enkaz olarak kalmış, kentsel dönüşümü yılan hikayesine dönmüş, körfez belediye eli ile kirletilmeye devam edilirken bir türlü temizlenememiş, koku yıllardır kentin bir numaralı sorunuyken çözülememiş, trafiği hallaç atmış gibi, çilehane gibi, belediye yatırımları kadük olmaktan kurtulamamış bu şehrin kurtuluşu, 2024 sandığıdır. Çok bellidir ki; CHP zihniyeti işin yine laf boyutuyla ilgilenmektedir. Taşın altına el koymak, İzmir’in sorunlarına gerçekçi, somut çözümler üretmek derdinde değildir. Bugün çıkıp, eleştirilere yanıt vermek gibi görünse de aslında kendi beceriksizlerini görerek telaşa kapılmaları bundandır. Herkes, 2024’ü beklesin; çünkü, yerel seçimler bu gidişin değişeceği tarih olacak. Bu şehri, yerel hizmetler noktasında ayağa kaldıracak olan da AK Parti olacak."