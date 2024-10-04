AK Parti Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP kanadından gelen körfez ve SOLOTÜRK eleştirilerine yönelik, İzmir’in suni gündemler, yapay tartışmalar, kısır polemiklerle vakit kaybedemeyeceğini belirterek, ‘’Algı ve yalanlardan beslenen CHP’li ’gölge sözde bakan’ körfezdeki çevre felaketini ipe sapa gelmez ifadelerle hükümetimize yıkmaya çalışmış, yine ve yeniden sorumluluktan kaçarak çözümsüzlük girdabı oluşturmuştur. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay da siyasi konumlanması gereği bu girdabın içinde kalarak SOLOTÜRK üzerinden İzmir’in büyüklüğüne yakışmayan bir gündem değiştirme kozu kullanmıştır.’’ dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ‘’Hep söyledik yine söylüyoruz; İzmir, suni gündemler, yapay tartışmalar, kısır polemiklerle vakit kaybedemez. Güneşten ışık almayan gölgenin beslendiği kaynak karanlıktır. Algı ve yalanlardan beslenen CHP’li ’gölge sözde bakan’ körfezdeki çevre felaketini ipe sapa gelmez ifadelerle hükümetimize yıkmaya çalışmış, yine ve yeniden sorumluluktan kaçarak çözümsüzlük girdabı oluşturmuştur. Sayın Cemil Tugay da siyasi konumlanması gereği bu girdabın içinde kalarak SOLOTÜRK üzerinden İzmir’in büyüklüğüne yakışmayan bir gündem değiştirme kozu kullanmıştır. 25 yıldır bu şehri yönetenler, İzmir Körfezi’ni kirleterek miras aldıkları doğal güzelliği yok etmiştir. Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını ayırmayı dahi beceremeyen, dereleri temizleyemeyen ve Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin 4. fazını tam 9 yıldır tamamlayamayan bir yönetim, bugün suçu bakanlıklara atarak işin içinden sıyrılmaya çalışmaktadır. CHP’nin siyaset aklı fuar açılışını siyasi şova dönüştürürken, Paris’te partiler düzenlerken düşünmediği İzmir’i, emin olun hükümetimiz önemsiyor ve gündeminde tutuyor. Biz gündemimizde İzmir’e ve gerçeklere yer verdikçe; karanlık ajandalarında sadece şahsi menfaatlerini ve siyasi ikballerini planlayanları İzmir kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.’’