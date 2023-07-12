AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektubu değerlendirerek, "Cumhurbaşkanımızdan, uzlaşı ve yardım talebinden çok örtülü eleştiriler sıralamışlar. Cumhurbaşkanımızda, bizlerde, İzmir’in çıkarları söz konusu olduğunda ellerini hiç havada bırakmadık; hangi konuda hangi desteği istiyorlarsa altyapısıyla ayrıntılarıyla gelsinler, konuşalım, gereğini yapalım" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, kısa süre önce İzmir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı seçilen Yalçın Ata ve İzmir Esnaf Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Erdem Hünü’yü ziyaret etti. Saygılı, imalat ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren küçük işletmelerin güçlenerek yoluna devam etmesi için önemli adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Saygılı, İzmir’in tüm kesimlerini, İzmir’in her bir ferdini ayırt etmeksizin kucakladıklarını belirtirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektubu da değerlendirdi.

Başkan Saygılı, “Sayın Başkanın mektubu, daha çok yaşanan kritik iki seçiminin ardından kendi siyasi iç dökülüşünü içeriyor. Cumhurbaşkanımızdan, uzlaşı ve yardım talebinden çok örtülü eleştiriler sıralamışlar. Cumhurbaşkanımız da bizler de İzmir’in çıkarları söz konusu olduğunda, ellerini hiç havada bırakmadık; hangi konuda hangi desteği istiyorlarsa altyapısıyla ayrıntılarıyla gelsinler, konuşalım, gereğini yapalım. Bilimsel ve yasal olarak mümkün olan, İzmir’in, İzmirli hemşehrilerimizin yararına olacak her isteklerinde buradayız, bekliyoruz” diye konuştu.

İzmir’in neredeyse çeyrek asırdır CHP belediyeciliği ile yönetildiğini hatırlatan Başkan Bilal Saygılı, "CHP’nin yerel iktidarda, AK Parti’nin genelde iktidar olduğu uzun yıllar boyunca, şehrimize yapılan yatırımlar ortada, çözüm ortağı olduğumuz, destek verdiğimiz belediye proje ve krizleri ortada" diyerek şunları söyledi:

"AK Parti tek efendisi ‘millet’, tek gayesi ‘hizmet’ olan bir parti olduğu için her şartta güven duyulan bir parti olmayı sürdürmektedir. Ayrımsız, öteki görmeden üreten bir zihniyetle çalıştığı için yeniden iktidarız. Bu yaklaşımımız, İzmir için de daima böyleydi. İzmir’i ya da CHP’li başkanların olduğu illeri cezalandırıyoruz gibi bir algıyı körüklemenin kimseye faydası yok. Faydası olmadığı gibi, inandırıcılığını giderek yitiren bir taktik haline geldi. Sürekli itham etmek yerine içten paylaşım ve dayanışma her zaman doğru olandır. 21 yıldır İzmir’e yatırımlarımız aralıksız sürüyor. Ulaşımdan, kültür sanata; sağlıktan eğitime pek çok alanda sayısız dev proje hayata geçirdik. Büyükşehir Belediyesi ya da ilçe belediyelerine de partilerine bakmaksızın her zaman destek verdik."

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"’İzmir’i cezalandırıyorlar’, ’İzmir’i öteki görüyorlar’ gibi savunmalar ya da stratejik çıkışları kabul etmiyoruz. Bu şehrin yaşayanlarını tercihleri ne olursa olsun ‘millet’ gördük, taleplerini her zaman önemsedik. İzmir, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından her zaman desteklenen, önemsenen ve her zaman özel bir şehir olmuştur. Tersi gibi gösterme çabası yersiz. Ayrıştırarak, ortak akıl oluşturamazsınız. Olumsuz yargılar, tespit ve eleştirilerle; hele ki siyasi farklılıkları kullanarak varılacak tek yer, daha çok kutuplaştırmak olur. İzmir’in vatanseverliğini, devletine bayrağına bağlılığını da tartıştırmayız, tartışmayız. Büyükşehir belediyesinin ya da diğer yerel yönetimlerin bu şehir için yapacağı, İzmirlilerin sorunlarını çözmek için atacağı her işte, her adımda sonuna kadar olduk, oluruz."