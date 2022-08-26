Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Anadolu topraklarının ebediyen Türk yurdu olmaya devam edeceğinin anlatıldığı mesajda Başkan Say, “Tarihi zaferlerle dolu olan aziz milletimiz için Ağustos ayı, destanların ve kahramanlıkların yaşandığı, cesaret ve inançla somutlaştığı bir dönemdir. Milletimizin ve vatanımızın değil, aynı zamanda İslam ve dünya tarihinin şekillenmesinde önemli bir dönüm noktası olan Malazgirt Zaferinin 951’nci yıl dönümünü mübarek olsun. Tarihimizdeki zaferlerin pek azı son vatanımız Anadolu’nun kapılarının ardına kadar açıldığı 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi kadar yüksek anlamlara sahiptir. Bu zaferle birlikte, Anadolu toprakları için yeni bir devir başlamıştır. Önce Anadolu Selçukluları, sonra Osmanlılar ile zulmün yerini adâlet, düşmanlığın yerini kardeşlik, kinin yerini sevgi almaya başlamış, Anadolu’da yeni bir medeniyetin ışıkları yükselmiştir. Bilinmelidir ki, 951 yıldır üzerinde yaşadığımız bu kutsal vatan toprakları; muzaffer atalarımızın yegâne emaneti olup, korunması ve her türlü mülahazanın üzerinde tutulması gereken maddi ve manevi bir hazinedir. Anadolu’yu bizlere vatan kılan tarihimizin dönüm noktası 1071 Malazgirt Zaferinin 951. yılında büyük komutan Sultan Alparslan’ı ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet, şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.