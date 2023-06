Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Say, yayımladığı mesajda, “Birliğimizin, beraberliğimizin ve sevincimizin sembolü olan bir Kurban Bayramı’na daha kavuşmanın mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Bayramlar, insanlar arasında gönül köprüleri oluşturan; kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma duygularını pekiştiren müstesna günlerdir. Bu anlamlı günlerin ülkemizin birlik ve beraberliğinin pekişmesine, dünyanın dört bir yanında sıkıntılar içerisinde olan Müslümanların huzura kavuşmasına ve dünya barışının sağlanmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Çevremizde bulunan yoksul, kimsesiz ve yetimlere daha özenle kucak açacak, onların yanında olduğumuzu, sevinç ve kederlerini, sıkıntılarını paylaşmaya hazır olduğumuzu göstereceğiz. Ülkemizde 6 Şubat günü ‘yüzyılın felaketi’ olarak adlandırılan ve 11 ilde can ve mal kaybına neden olan depremden dolayı yine buruk bir bayram geçireceğiz. Ancak birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz müddetçe her türlü zorluğun üzerinden geldiğimizi de açıkça belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, devletimiz her daim milletimizin yaralarını sarmak için gece gündüz demeden seferber olmuş ve depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için her türlü fedakarlığı göstermiştir. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ülkemizi yasa boğan depremlerde hayatını kaybeden canlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta İslam Âleminin, ülkemizin ve hemşehrilerimin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyorum” dedi.