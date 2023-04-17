Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, “Kadir Gecesi’nin milletimize, İslâm âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum” dedi.

Başkan Say, yayımladığı mesajında; “Bin bir sevinçle karşıladığımız mübarek Ramazan ayını Rabbimize bizleri bir sonraki Ramazanlara ulaştırması dua ve temennisiyle geride bırakıyoruz. Kur’an-ı Kerim’de buyrulduğu gibi bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni idrak ediyor olduğumuz bu kutlu gecede edeceğimiz dua ve yapacağımız ibadetlerin kabul olmasını, yapacağımız hayır ve hasenatların ebedi huzurumuza vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum. Semaya açılan ellerin boş çevrilmediği, günahların bağışlandığı bu mübarek geceden bizler de sonuna kadar istifade etmeliyiz. Birlik, beraberlik, sevgi, barış, dostluk ve kardeşliğimizi daha da pekiştirmeliyiz. Kadir Gecesi’nin muazzez seması altında, deprem şehitlerimizi rahmet niyazıyla anıyor, Ramazan ayının ifade ettiği manada kardeşlik, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşmada, mukaddesata bağlılık ekseninde çaba ve gayret sarf eden milletimizin her ferdine şükranlarımı sunuyorum. Manevi duyguların daha da anlam kazandığı mağfiret dolu bu gecenin tüm insanlık için sağlık ve huzur dolu günlere vesile olmasını diliyor, aziz milletimizin, değerli hemşehrilerimin ve tüm İslam âleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum” dedi.