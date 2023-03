Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Say yayımladığı mesajında, “Çanakkale zaferi, milletimizin tarih boyunca kazandığı gurur verici zaferlerden ve en büyük kahramanlık destanlarından biridir. Fedakârlığın zirveye ulaştığı bir varoluş mücadelesi olan Çanakkale Zaferi, yok edilmek istenen bir milletin, vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu bütün dünyaya gösteren bir kahramanlık öyküsüdür. Ülke ve dünya olarak zor zamanlar geçirdiğimiz bu günlerde bizlere düşen en büyük sorumluluk ise ecdadımızın bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkmak, Çanakkale ruhunun, heyecanını, azmini ve kararlığını her daim yaşatmaktır. Etnik kökenleri, mezhepleri ne olursa olsun vatanın her köşesinden kopup gelerek düşmanın karşısına dikilen ve ‘Çanakkale Geçilmez’ diyerek canları pahasına bu toprakları savunan şehitlerimizin aziz hatırası, millet olma şuurumuzu canlı tutan en büyük ilham kaynağımızdır. Güvenlik güçlerimiz her daim 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni kazanmamızı sağlayan yüksek şuur ve ruh ile hareket ederek, vatanımızın sınırlarını beklemekte, içten ve dıştan gelen tüm saldırılara karşı göğüs germektedir. Bu millet nasıl ki Çanakkale’de unutulmaz bir destan yazdıysa aynı kahramanlığı 15 Temmuz’da da millet ve demokrasi düşmanları karşısında sergilemiştir. Çanakkale Zaferinin 108. yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, vatanı uğruna canını bir an bile düşünmeden feda eden tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerime yere verildi.