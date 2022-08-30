Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, “30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin büyük fedakârlıklarla verdiği bir istiklal mücadelesinin göstergesidir” dedi.

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, “30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin büyük fedakârlıklarla verdiği bir istiklal mücadelesinin göstergesidir” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Say, 30 Ağustos tarihinin Türk milleti nezdinde büyük önem taşıdığını belirterek, “30 Ağustos Zaferi, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış onurlu bir zaferdir. Türk milletinin büyük fedakârlıklarla verdiği bir istiklal mücadelesinin göstergesidir. 30 Ağustos zaferi ile Türk milleti egemenliğini kayıtsız şartsız tüm dünyaya haykırmış, Anadolu’nun ebedi Türk yurdu olmasını sağlamıştır.

100 yıl önce yazılan bu destansı zafer, bu toprakların ebediyen vatanımız olduğunu tüm dünyaya ilan ettiğimiz gündür. Tarih sahnesinden silinmek istenen bir milletin Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde adeta küllerinden doğarak yeninden şahlandığı ve canı pahasına düşmana geçit vermeyerek bu toprakları vatan kıldığı günün adıdır. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin kahraman komutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz vatanımız için Hakk’a yürüyen şehitlerimizi saygı, minnet, rahmet ve şükranla anıyorum. Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.