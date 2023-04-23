Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Say mesajında, “Bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birlikte, milli bağımsızlığımızı kazanmamızın ardından devletimizin yeniden inşa edilişi anlamına gelen yüce meclisimizde; ‘Hâkimiyet, kayıtsız-şartsız milletindir’ denilerek, tarihe düşülen o efsane ilkenin yıl dönümünü de kutluyoruz. Bugün, aynı zamanda, bundan tam bir asır önce bu mukaddes vatanın işgaline son veren şehitlerimizin ve gazilerimizin yavrularının, yine bu necip millete emanet edilişi anlamına gelen ve zamanla tüm dünya çocuklarının kutladığı ortak bir bayrama dönüşen 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı da kutluyoruz. Bundan tam bir asır önce sergilenen bu mücadele ve kararlılık, günümüze ışık tutması ve geleceğe doğru emin adımlarla ilerlememiz açısından da önemlidir. Bu bakımdan 23 Nisan 1920 ruhu, dayanışma ruhudur. 23 Nisan 1920 ruhu, devletin ve milletin bekası için mesuliyetlerin en ağırını yüklenerek istiklal mücadelesini yöneten ve nihayetinde Cumhuriyet’i ilan eden ruhtur” dedi.

“Lider Türkiye idealimiz çocuklarımızın omuzlarında yükselecek”

“23 Nisan’ın omuzlarımıza yüklediği bir başka sorumluluk ise, kuşkusuz geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızdır” diyen Başkan Say, mesajının devamında ise, “Çocuklarımıza çok daha yaşanabilir yarınlar bırakmak ve onları geleceğe hazırlamak için güven ve huzur ortamı oluşturmak; hepimizin üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz bir biçimde yerine getirmesiyle mümkün olacaktır. Çocuklarımız yaşadıkları çağa uyum sağlamaya çalışırken, doğru analiz edip çağı doğru okuyabilmelidir. Gelecek ufukları olmalı ve kendilerine mutlaka hedefler belirlemelidir. Çocuklarımız, milletini, ülkesini ve bayrağını seven, bu değerleri yüceltmek için sürekli çalışıp, devamlı üreten fertler olmalıdır. Kaldı ki, onları bu mukaddes vatanın onurlu, şerefli, haysiyetli, alnı açık, yüzü ak ve başı dik evlatları haline getirmek; ailelerimizin, öğretmenlerimizin ve biz yöneticilerin öncelikli meselesi haline gelmelidir. Edremit Belediyesi olarak; şehrimizin ve ülkemizin yarınlarını inşa etmek için çıktığımız bu yolda, çocuklarımızın yanında olmaya devam edecek ve onlar için tüm imkanlarımızı yine seferber edeceğiz. Çünkü çocuklarımızı seviyoruz ve onlara duyduğumuz güvenle yarınlarımızdan çok daha ümit varız. Bu duygu ve düşüncelerle başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin muasır medeniyet fikrine ulaşmasında emeği geçen TBMM’nin kahraman üyelerini saygı ve şükranla anıyorum. Bugüne ayrı bir anlam katan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, yavrularımıza sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.