Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ülkelerin gelişmişlik ölçütünün en önemli işaretlerinden birinin sağlık hizmetlerindeki başarı düzeyi olduğunu ve sağlık çalışanın öneminin büyük olduğunu söyledi.

Başkan İsmail Say, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Ülkelerin gelişmişlik ölçütünün en önemli işaretlerinden biri sağlık hizmetlerindeki başarı düzeyidir. Bu hizmetlerin vatandaşlara iyi biçimde verilebilmesinde en önemli görevi ise sağlık çalışanlarımız üstlenmektedir. ‘Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi/olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi’ anlayışı ile bir canı kurtarmayı, bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer sayan bir medeniyetin varisleri olarak; sağlık çalışanlarımızın bu ülke insanının sağlığı için gece gündüz demeden her şartta fedakârca çalışmalarının paha biçilemez kıymetini çok iyi bilmekteyiz. Hastalığa şifa elinin değmesi tıp ilminin gelişmesiyle başlar. Tıp yeni teknolojilerin yardımıyla büyük bir hızla ilerliyor. Ancak bu ilerlemede değişmeyen, önemini hep ilk sırada tutan etken sağlık çalışanıdır. Bilgi, ekipman, teknoloji değişse de onu kullanan, işine yüreğini, emeğini, sabrını katan sağlık çalışanının insani değeri katlanarak artıyor. Bu vesile ile başta ilçemizdeki sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm sağlık alanında çalışanların mesleklerinin ortak sorun ve çözüm önerilerini ifade etme fırsatı buldukları 14 Mart Tıp Bayramı’nı gönülden kutluyorum” dedi.