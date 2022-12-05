Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından gerçekleştirmiş olduğu paylaşımda yapılan denetimlerin ardından zincir marketlerin fiyatlarını düşürmeye başladığını açıkladı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından gerçekleştirmiş olduğu paylaşımda yapılan denetimlerin ardından zincir marketlerin fiyatlarını düşürmeye başladığını açıkladı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, denetim gerçekleştirdikleri bazı zincir marketleri kapatmalarının ardından bu marketlerdeki etiket fiyatlarının aniden düşürüldüğünü iddia etti.

Başkan Sayan konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Kapatma kararımızdan sonra zincir marketlerin açık şubelerinde hem indirim, hem de etiket basma mesaisi başladı. 95 liraya satılan ürün 64 buçuk liraya inmiş. Görüntüler bugün çekildi. Unutmayın ki halkımız zincirleri kıracak güçtedir.”