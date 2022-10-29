Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99. yıl dönümü münasebeti ile bir mesaj yayınladı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99. yıl dönümü münasebeti ile bir mesaj yayınladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının ülkenin dört bir tarafında büyük bir coşku ile kutlandığını söyleyen Başkan Sayan, “Bugün ülkemizin her köşesinde, Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıldönümünü büyük bir heyecanla kutluyoruz.29 Ekim 1923, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Ülkesini işgal etmek isteyen güçlere karşı destansı bir istiklal mücadelesi veren milletimiz, kazandığı büyük zaferi, milli iradeyi esas alan Cumhuriyeti ilan ederek taçlandırmıştır. Milletimiz bu kararıyla hakimiyetin millet iradesinde olduğunu ilan etmiş ve Cumhuriyetimizi içtenlikle sahiplenmiştir. Farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, köklü bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçısı olan milletimiz, birbirine sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınlarını inşa edecektir. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizin kurulmasında emeği geçen bütün istiklal kahramanlarımızı şükranla anıyorum. Cumhuriyetimizin 99. yılını idrak ediyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyor, bütün vatandaşlarımın bayramını en içten duygularımla kutluyorum" dedi.