Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

mesajında Türkiye Cumhuriyeti’nin Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri olduğunu belirten Başkan Sayan,

"Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84. yılında saygı ve minnetle anıyoruz. Ulu önderimiz Atatürk, ömrünü bu vatana adamış hayatı boyunca milleti için çalışmış çok önemli bir komutan ve devlet adamıdır. Bize düşen Atatürk’ün geride bıraktığı fikirlerini en iyi şekilde anlamaya çalışmak ve ilkelerine sahip çıkmaktır. Bizlere çizdiği yolda ilerleyerek ülkemizi daha müreffeh ve aydınlık günlere kavuşturmak hepimizin görevidir. Atatürk’ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyetine olan bağlılığımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesile ile bizlere bu güzel vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." dedi.