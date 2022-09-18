Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, hayırsever vatandaşların destekleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşları ev sahibi yapıyor.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, hayırsever vatandaşların destekleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşları ev sahibi yapıyor.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, evi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşların ev sahibi olması için hayırseverle birlikte çalışma başlattı. Bu kapsamda yapımı tamamlanan ve vatandaşlara teslim edilen evleri ziyaret eden Başkan Sayan, evleri ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Allah’a şükürler, bizim ekipler 25 gün içerisinde kardeşimize 2+1 mutfak ve banyosu olan bir ev yapmışlar. Biz de bugün geldik gördüm, Allah hayırlı uğurlu etsin. Hayırsever kardeşlerimizden ev yapabilmemiz için yardımcı olmalarını istiyorum. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman emrindeyiz” dedi.

“Benim Ağrı’da bir evim, bir de kardeşim var”

Başkan Sayan, hayırseverlere “Benim Ağrı’da bir evim, bir de kardeşim var” sloganı ile seslenirken, “Buradaki bir garibana bir ev yaparsanız ömür boyu bu mutlulukla yaşarsınız. Bu dünyada bırakacağınız en iyi miras bu olur” ifadelerini kullandı.