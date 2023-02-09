Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, deprem bölgesine giderek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, deprem bölgesine giderek vatandaşlarla bir araya geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle zor zamanlar geçiren depremzedeler için Türkiye seferber olurken, Ağrı Belediyesi de depremden hemen sonra belediye personellerinden oluşan bir grup insanı kurtarma çalışmalarıma katılmaları için bölgeye sevk etti. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’da deprem bölgesine giderek depremzedelerle bir araya gelip acılarına ortak oldu.