Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, “Kanaat önderleri, milletini ve memleketini seven Kürtler en kısa zamanda bir araya gelerek ABD’nin oynadığı oyunu bozmamız lazım.” dedi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, “Kanaat önderleri, milletini ve memleketini seven Kürtler en kısa zamanda bir araya gelerek ABD’nin oynadığı oyunu bozmamız lazım.” dedi.

Bizi ateşe atıyorlar diyen Başkan Sayan, “Bu oyunun taşeronu PKK / HDP’ye karşı birlikte isyan etmemiz lazım. Bizi ateşe atıyorlar, yok edecekler.” İfadelerini kullandı.

Türkiye’nin başkanlığında Ankara’da toplanılması gerektiğini belirten Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Bölgedeki bütün Kürt kanaat önderleri, siyasiler Suriye, İran ve Irak’taki kanaat önderleri de dahil bir toplantı yapılmalı ve bu toplantıda ortak bir karar alınarak ABD ve desteklediği terör örgütlerine karşı birlikte isyan başlatmalıyız.” dedi.

“Selahaddin Eyyübi’yi unutmamışlar, öcünü torunlarından almak istiyorlar!”

Bölgedeki oyun Kürtlerin başına oynan oyundur diyen Başkan Sayan, “Bunu yapan ve organize edenler Selahaddin Eyyübi’yi unutmamışlar, öcünü torunlarından almak istiyorlar. Bizi birbirimize düşürerek tarlanın taşıyla, tarlanın kuşunu vurmaya çalışıyorlar. Bizim hızlı bir şekilde bir araya gelip bu ABD oyununu bozmamız lazım. Onlara ikinci Selahaddin Eyyübi dönemi yaşatmalıyız.” dedi.