Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 2022-2023 eğitim öğretim yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilerden, Türkiye’de ilk 3 bin arasına girmeyi başaran ilk 10 Vanlı öğrenciyi ödüllendirdi.

YKS maratonuna hazırlık yapan öğrencilerin üstün başarısı kenti gururlandırdı. Sınava giren 3,5 milyon öğrenci arasında derece elde eden öğrenciler, Van’ın göğsünü kabarttı. Türkiye genelinde derece elde eden başarılı öğrencileri aileleri ile birlikte Edremit Belediyesi Meclis Salonu’nda ağırlayan Başkan Say, öğrenci ve ailelerini tebrik etti.

Düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Yörük, hiçbir başarının tesadüf olmadığını belirtti. Edremit Belediyesinin her alanda varlığından bahseden Yörük, Başkan Say’a ve belediyeye şükranlarını dile getirdi.

Van Milli Eğitim Müdür Vekili Nevzat Taşdemir ise Edremit Belediyesine teşekkür ederek sözlerine başladı. Öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Taşdemir, sosyal belediyecilik anlayışını yaşatan Başkan Say’a teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye gelen Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da, göreve geldikleri ilk günden itibaren eğitimin birinci gündemleri olduğunu belirtti. Edremit’te yaklaşık 80 okulun gerekli bakım onarımlarını yaptıklarını ifade eden Başkan Say, tüm okullara dokunduklarını kaydetti. Başkan Say, "Bununla beraber belediyemize bağlı Milli Eğitim Müdürlüğümüz destekleriyle sürekli eğitim merkezlerimizi açtık. Daha önce Edremit’te hiç olmayan etüt merkezlerimiz, sürekli eğitim merkezlerimizdeki kardeşlerimiz sizler gibi ilk 3 bine, ilk 5 bine giren kardeşlerimiz oldular. Bugün de gerek Edremit’te gerekse de tüm Van’dan dereceye giren siz kardeşlerimizi ailelerimiz ile birlikte misafir ettik. Bu anlamda bu ağır süreci göğüsleyen tüm velilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Her zaman gücünün ve gönlünün yettiği kadar öğrencilerin yanlarında olacaklarını da sözlerine ekleyen Başkan Say, ilk 10 öğrenciye burs sürprizini duyurdu. Başkan Say, "İlk 10 kardeşimize İstanbul’dan bir hayırsever iş adamımız aracılığıyla burs sağlayacağız. Belediyelerin direkt burs sağlama imkanı olmadığı için böyle bir girişimde bulunduk. Sizlerin okullarımıza başlamanızla birlikte bu konuda bir desteğimiz olacak. Hepinize yeni eğitim öğretim yılınız da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Say, belediye tarafından hazırlanan hediye paketlerini vermesi ile program son buldu.