Başkan Savran ziyarette, İHA Nevşehir Temsilcisi Asım Çapacı ile görüşerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. İHA’nın ülkede önemli işlere imza attığını kaydeden Başkan Savran, Çapacı’ya çalışmalarında başarı diledi. Savran ayrıca, belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, İhlas Haber Ajansı (İHA) Nevşehir İl Temsilciliğini ziyaret etti.

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