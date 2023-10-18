Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Güzelyurt Mahallesi ve Cevher Dudayev Mahallesi’nde iki ayrı şehit ailesini evlerinde ziyaret etti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 1987 yılında görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Mahalle Bekçisi Kadir Kaya ve 1991 yılında Hakkâri’de şehit düşen Komando Er Cevdet Şimşek’in ailelerini ziyaret ederek bir süre görüştü.

Şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ve kapılarının kendilerine sonuna kadar açık olduğunu dile getiren Başkan Savran, “Şehit ailelerimiz, bu cennet vatan için millet ve bayrak sevdasıyla hiçbir fedakârlıktan çekinmeyen, korkusuzca şehitlik mertebesine erişen büyük kahramanlarımızın bizlere en kıymetli emanetidir. Aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.