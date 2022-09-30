Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran; Yeni Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran; Yeni Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret etti.

Göreve başladığı ilk günden bu yana toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelip, sorunları ilk ağızdan dinlemeye özen gösteren Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Savran, son olarak Cuma namazı sonrasında Yeni Sanayi Sitesi 13. Blok’ta bulunan işyerlerini ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.

Savran; esnafların sorun talep ve önerilerini dinledi. Sanayi esnaflarına Nevşehir Belediyesi’nin devam eden ve hayata geçireceği çeşitli projeler hakkında bilgi verdi.