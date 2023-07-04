Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mahallelerde altyapı ve üstyapı çalışmalarını hızla sürdürdüklerini belirterek, “Daha güzel ve yaşanılabilir bir kent için tüm gayretimizle çalışıyoruz.” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, güne belediye ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulunarak başladı. İlk olarak Güzelyurt Mahallesi’ne giden Başkan Savran, buradaki incelemeleri sırasında bir apartman inşaatı içerisinde işçilerle birlikte kahvaltı yaptı.

Daha sonra beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Ersin Erol ve Furkan Feralan ile birlikte, Güzelyurt Mahallesi, 2000 Evler Mahallesi ve 15 Temmuz Mahallelerine giden Savran burada Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin altyapı, üstyapı ve park yapım çalışmalarını inceledi.

Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında başkan yardımcılarından bilgiler alan Savran, çalışmalarda görevli belediye personellerine kolaylıklar diledi.