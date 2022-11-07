Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Kariyer Günleri çerçevesinde okullarda öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Gazi Ortaokulu’nda öğrencilerle sohbet eden Savran, “Nevşehir Belediyesi olarak, geleceğimizin teminatı gençlerimizin eğitim hayatları boyunca her zaman en büyük destekçileri olacağız” dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Kariyer Günleri çerçevesinde okullarda öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Gazi Ortaokulu’nda öğrencilerle sohbet eden Savran, “Nevşehir Belediyesi olarak, geleceğimizin teminatı gençlerimizin eğitim hayatları boyunca her zaman en büyük destekçileri olacağız” dedi.

Gazi Ortaokulu’nda düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ etkinliğine katılan Başkan Dr. Mehmet Savran, okul girişinde okul idarecileri ve Okul Aile Birliği yöneticileri tarafından karşılandı. Okulda sınıfları gezerek öğretmenler odasını ziyaret eden Savran, öğretmenlerle sohbet etti. Öğrencilerle keyifli bir ortamda gerçekleşen etkinlikte ise, Nevşehir’de belediye olarak yürüttükleri eğitim faaliyetleri ve genç dostu projeleriyle ilgili çalışmalardan bahseden Savran, kentte eğitim, öğretim kalitesinin artması için gayretlerinin süreceğini ifade etti.

Nevşehir Belediyesi olarak eğitime olan desteklerini her yıl arttırarak sürdüreceklerini vurgulayan Savran, öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı.