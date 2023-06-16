Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu’nda öğrencilerin karne sevincini paylaştı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu’nu ziyaret ederek burada öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Okul girişinde okul idarecileri tarafından karşılanan Belediye Başkanı Savran, okul idarecileri ve öğretmenlerle bir süre sohbet etti. Savran, uzun ve yorucu bir ders yılı boyunca fedakârca çalışan öğretmenlere teşekkür etti. Savran; “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız, sizlerin sayesinde yeşerecek, büyüyüp bir orman haline gelecek. Öğrencilerimizi yarınlara hazırlarken göstermiş olduğunuz bu özveri paha biçilemez. Sizlerin hakkı hiçbir zaman ödenmez.” dedi. Başkan Savran, daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğretmenleri ile birlikte öğrencilere karnelerini dağıttı. Öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılanan Savran, birlikte fotoğraf çektirdiği öğrencileri kutlayarak iyi bir tatil dönemi geçirmelerini temenni etti.

Savran, “Karnelerini alan bütün öğrencileri gayretlerinden dolayı kutluyor, karnenizdeki notlar ne olursa olsun, umudunuzu, cesaretinizi, çalıştığınız takdirde başarılı olacağınıza dair inancınızı, başarabileceğinize dair güveninizi hep diri tutmanızı diliyorum. Yaz boyunca dinlenip, eğlenmeyi fazlasıyla hak ediyorsunuz. Önümüzdeki yıl için yeni hedefler belirleyip, kendinizi ona göre yetiştirmelisiniz. Sizi dinlendirecek aktivitelerin yanı sıra kendinizi yetersiz gördüğünüz konularda eksiklerinizi tamamlamalı ve en önemlisi de bol bol kitap okumayı ihmal etmemelisiniz” diye konuştu.