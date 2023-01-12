Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mahallelerde hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla kurulan ve kendisinin göreve gelmesinin ardından personel sayısı arttırılarak kendi bütçesi oluşturulan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü sayesinde, mahallelerdeki acil yapılması gereken sorunlara kısa sürede müdahale ederek, çözüme kavuşturduğunu söyledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mahallelerde hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla kurulan ve kendisinin göreve gelmesinin ardından personel sayısı arttırılarak kendi bütçesi oluşturulan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü sayesinde, mahallelerdeki acil yapılması gereken sorunlara kısa sürede müdahale ederek, çözüme kavuşturduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, MEDAŞ ekipleri tarafından Güzelyurt Mahallesi 212. Sokak’ta elektrik hatlarının yeraltına alınması için yürütülen çalışma sırasında bozulan yollarda Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Beraberinde Başkan Yardımcısı Furkan Feralan ile gittiği çalışma alanında görev yapan belediye personellerine kolaylıklar dileyen Savran, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Kendisinin göreve gelmesinin ardından işlevi arttırılarak güçlendirilen Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile birlikte küçük ve orta ölçekli bakım ve onarım çalışmalarına daha hızlı müdahale ettiklerini kaydeden Savran, “Yaya kaldırımı ve yollar için gerek 153 Çağrı Merkezi ve WhatsApp İhbar Hattı ile sosyal medyadan ulaşan şikayetleri kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz. Bazı bakım ve onarım çalışmaları ise mevsim şartları veya malzeme temininde yaşanan sıkıntılardan dolayı gecikebiliyor ama bizim amacımız ihbar geldiğinde kısa sürede sorunu çözüme kavuşturmak. Kış aylarında olmamıza karşın tüm ekiplerimiz sürekli sahada ve Nevşehir için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Başkan Savran; çalışma alanlarındaki incelemelerinin ardından Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Buradaki çalışanlarla bir süre sohbet ederek işlerinde kolaylıklar dileyen Savran; "Nevşehir’e hizmet etmek için hep beraber gece gündüz çalışıyoruz. Şehrimiz bugün güzel hale geldiyse, bu birlikte çalışmamızın sonucudur. Her birinizin payı ve katkısı var. Nevşehir Belediyesi olarak büyük ve huzurlu bir aileyiz” diye konuştu.