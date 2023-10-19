Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, ’19 Ekim Muhtarlar Günü’ dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma programına katıldı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen çelenk sunma programına katılan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, programın ardından Nevşehir Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti. Burada Dernek Başkanı Hüseyin Altınıkşık ve mahalle muhtarları ile bir süre sohbet eden Savran, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı. Savran, vatandaşlara yönelik tüm alanlardaki hizmetleri birlikte yaptıkları muhtarlarla çalışmaktan büyük bir gurur duyduğunu belirterek, Nevşehir’in gelişimi ve değişiminde gösterdikleri gayret ve desteklerinden dolayı muhtarlara teşekkür etti.

Başkan Savran daha sonra derneği ziyaret ederek günün anısına muhtarlara hediye takdiminde bulundu.