Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Hayat Bilgisi dersindeki yerel yönetimler konusu için kendisini ziyaret eden minik öğrencilerin sorularını yanıtladı.

75. Yıl İlkokulu 3. sınıfı öğrencileri, Hayat Bilgisi dersi bünyesinde yerel yönetimlerin çalışmaları hakkında bilgi almak üzere Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Beraberinde öğretmenleri ile birlikte ilk olarak Paşakonağı içerisindeki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nü gezen öğrencilere, birim yöneticileri tarafından bilgiler verildi. KAPEM sınıfları ve önümüzdeki günlerde hizmete girecek olan kütüphaneyi büyük bir ilgiyle gezen öğrencilerin bir sonraki durağı ise Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü oldu. Burada da Cam ve Seramik Atölyelerini gezen öğrencilere eğitmenler tarafından çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Öğrenciler, son olarak Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ı ziyaret etti. Minik misafirlerini meclis salonunda ağırlayan Belediye Başkanı Savran, burada öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Öğrencilerden gelen çok sayıda soruyu tek tek yanıtlayarak Nevşehir Belediyesi ve belediyenin görevleri hakkında öğrencileri bilgilendiren Savran; “Sizlerin gelecekte daha güzel bir şehirde, mutlu bir şekilde yaşaması için bizler tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Savran, ziyaret sonunda birlikte fotoğraf çektirdiği öğrencilere kitap hediye etti.