Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Nevşehirli SMA hastası Yusuf Eren Gostak’a destek olmak için taksi şoförlüğü yaptı.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Nevşehirli SMA hastası Yusuf Eren Gostak’a destek olmak için taksi şoförlüğü yaptı.

Nevşehir Ses Taksiye ait Taksi ile ilk müşterisini alan Savran, burada direksiyon başına geçerek taksi ile müşteri taşıdı. Savran’ın şoförlüğünü yapacağı aracın o saatler arasındaki tüm geliri Yusuf Eren için Nevşehir Valiliği onaylı başlatılan yardım kampanyasına bağışlandı. Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran yaptığı açıklamada, "Yusuf Eren Gostak; 6 aydır SMA tipi hastalıkla mücadele veriyor. Bu hastalığın tedavisi ne kadar erken uygulanabilirse tedavi oranı artıyor” dedi.

“Belediye başkanı olarak bende bu farkındalığa öncülük etmek istedim" diyen Savran, "Ciddi bir katkıda bulunmak istedim. Birkaç gün önce canlı yayınlar ile başladık. Taksici kardeşlerimizden de böyle fikir ortaya çıktı. Bugün sembolikte olsa, taksiye binmek isteyen vatandaşlarımız aradı. Onları farklı yerlerden alıp, farklı yere bırakacağım. Bu sayede farkındalığı artırmak istiyoruz. Taksiye binen vatandaşlarımızda sadece taksi ücreti değil gönüllerinden ne kadar koparsa Yusuf Eren’e katkıda bulunacaklar. Devam eden günlerde ise ülke genelinde birtakım faaliyetler olacak. Evladımız iyileştiğinde normal hayatına devam ettiğinde Nevşehir’de birlik beraberliğin bir simgesi olacak” dedi.