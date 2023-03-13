Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Bekdik Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

2023 Yılı Yatırım Programı çerçevesinde mahallelerde gerçekleştirilecek olan altyapı ve üstyapı yatırımları için ziyaretlerini sürdüren Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Bekdik Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Millet Kıraathanesi’nde mahalle sakinleri ile bir araya gelen Savran, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Bekdik Mahallesi Muhtarı Kenan Başarır’ın da katıldığı toplantıda, vatandaşlara mahallede gerçekleştirilecek olan çalışmalar hakkında bilgi veren Savran, mahalle sakinlerinin kendisine ilettiği sorunların çözümü için gayret göstereceklerini kaydetti.