Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Kapadokya Eğitim Merkezi’nde (KAPEM) açılan kurslara katılan gençlerle bir araya geldi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Paşa Konağı içerisinde faaliyetlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Burada beraberinde Başkan Yardımcısı Furkan Feralan ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İlyas Acar ile birlikte Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) bünyesinde açılan Bilgisayar, Almanca ve Türk İşaret Dili (TİD) kurslarını gezen Başkan Savran, eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Kurs öğretmenleri ve kurslarla katılan gençlerle bir süre sohbet eden Savran, kursiyer öğrencilere ve eğitmenlere başarılar diledi.

Başta gençler olmak üzere her yaş grubundan vatandaşların ücretsiz olarak faydalanabilecekleri KAPEM bünyesinde çeşitli branşlarda çok sayıda kurs açtıklarını ve kurslara büyük bir ilginin olduğunu belirten Savran, gençlerin burada aldıkları eğitim sayesinde kişisel gelişimlerine katkı sağladıklarını ifade etti.