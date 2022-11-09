Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Herikli Mahallesi’nde incelemelerde bulunarak mahallede yürütülen yol bakım ve onarım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Herikli Mahallesi’nde incelemelerde bulunarak mahallede yürütülen yol bakım ve onarım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mahalle gezilerini Herikli Mahallesi ile sürdürdü. Burada Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen yol bakım ve onarım çalışmalarını inceleyen Savran, görevli belediye personellerine kolaylıklar dilerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mahalle Muhtarı Volkan Gürbüz ile birlikte mahallede çalışma yapılacak cadde ve sokakları gezen Savran, mahalle sakinleri ile de sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.