Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Emek Mahallesi ve Güzelyurt Mahallesi’nde ev ziyaretlerinde bulundu.

Her fırsatta esnaflarla ve vatandaşlarla kucaklaşmaya, ihtiyaçları yerinde tespit etmeye, talep ve önerileri dinlemeye devam eden Belediye Başkanı Savran, gündüz mahallelerdeki çalışma alanlarında incelemelerde bulunup akşamları ise ev ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Son olarak Güzelyurt Mahallesi ve Emek Mahallesi’nde Tanrıverdi ve Uğurlu ailelerinin evlerine konuk olan Başkan Savran, aile fertleri ile bir süre sohbet etti. Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde çocuklarla yakından ilgilenen Savran, onlarla fotoğraf çektirerek kitap hediye etti.