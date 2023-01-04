Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mahallelerdeki incelemeleri sırasında esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mahallelerdeki incelemeleri sırasında esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Cevher Dudayev Mahallesi ve Gülşehir Yolu üzerindeki işyerlerini ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi. Esnafların ve vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Savran, gittiği mahallelerde 2023 Yılı Yatım Programı çerçevesinde gerçekleştirilecek altyapı ve üstyapı yatırımları içinde incelemelerde bulundu. Başkan Savran, “Biz vatandaşlarımıza hizmet etmek için varız. Taleplerini, sıkıntılarını karşılamak için varız. Allah’ım sağlık versin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Birlikte daha nice güzel hizmetler yapmaya nasip etsin. Nevşehir Belediyesi olarak yeni yılda da mahallelerimizde, ihtiyaç olan tüm hizmetlerimizi hızlanarak, hiçbir geri adım atmadan, taş üstüne taş koyarak, olağanüstü gayretle sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın da vermiş olduğu destek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor.” dedi.