Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, işyeri ziyaretlerinde bulunarak esnafların talep ve önerilerini dinledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, işyeri ziyaretlerinde bulunarak esnafların talep ve önerilerini dinledi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Atatürk Bulvarı ve Süer Sokak üzerinde bulunan işyerlerini ziyaret ederek esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu. Sohbet ettiği esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Savran, çeşitli belediye hizmetlerine ilişkin bilgiler verdi. Her fırsatta kentin farklı noktalarına giderek belediye hizmetlerini yerinde incelediğini ve vatandaşların istek ve taleplerini ilk ağızdan dinlediğini belirten Başkan Savran, “Sık sık gerçekleştirdiğimiz bu tür ziyaretler ile vatandaşların istek ve önerilerini birinci ağızdan dinleme imkanı buluyorum. Tüm esnafımızı ziyaret edip sorunlarının olup olmadığını soruyorum. Bir eksik varsa bunu orada bizzat görüyoruz. Ekip arkadaşlarımla sorunu belirleyip çözüm yolu buluyoruz. Ziyaretlerimiz artarak devam edecek. Tüm esnaflarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.