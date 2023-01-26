Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Cevher Dudayev Mahallesi’nde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Cevher Dudayev Mahallesi’nde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

Nevşehir Belediyesi’nin 2023 yılında gerçekleştireceği altyapı ve üstyapı yatırımları için mahallelerdeki incelemelerini sürdüren Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran; Cevher Dudayev Mahallesi’ni gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Beraberinde mahalle muhtarı Abdullah Keten ile birlikte yapımı tamamlanarak hizmete açılan park ve yürüyüş yollarında incelemelerde bulunan Savran, yıl içerisinde çalışma yapılacak alanlarla ilgili de istişarelerde bulundu. İncelemeleri sırasında mahalle sakinleri ile de sohbet eden Başkan Savran, vatandaşların Regaip Kandili’ni tebrik etti. Talep ve önerilerini dinlediği mahalle sakinlerine yeni yapacakları çalışmalar ile ilgili bilgi veren Savran; “Cevher Dudayev Mahallesi’ne geçtiğimiz yıl önemli altyapı ve üstyapı yatırımları yaptık. Mahallemizin birçok önemli problemini çözüme kavuşturduk. İnşallah bu yıl içerisinde de burada güzel hizmetlere imza atacağız” dedi.