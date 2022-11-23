Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, "Herkeste çevre bilinci olması gerekiyor bu bilinç 3 yaşında önce ailede sonra okulda oluşmalı" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, "Herkeste çevre bilinci olması gerekiyor bu bilinç 3 yaşında önce ailede sonra okulda oluşmalı" dedi.

Kamu Sivil Toplum İş Birliği İle Belediyelerde İklim Değişikliği Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Eylem Planı Hazırlama Eğitim Programı Türkiye Belediye Başkanları Birliği koordinasyonu ile Hatay’da düzenlendi.

Programın açılışında konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, “Belediyeciler çevreciliği bilmek zorunda ama gençler daha fazla bilmek zorunda. Herkeste çevre bilinci olması gerekiyor bu bilinç 3 yaşında önce ailede sonra okulda oluşmalı. İnsanoğlu ürettikçe birçok sorunu da kendisi ortaya çıkardı. Yeni buluşlar ve yeni icatlar neticesinde çevreyi kirletmeye devam ettiler. 6 aylık yağmur 1 saatte yağıyor. Bu yağışlar topraklarımızı erozyona uğratarak bünyesinde bulunan birçok yararlı maddeyi denize döküyor. Ve bu da topraklarımızı çoraklaştırıyor” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Ahmet Dolğun, “İklim değişikliği konusu son yılların en önemli konusu. Bu süreç sanayinin gelişmesiyle başladı. İklim değişikliği ve sera gazı salınımının artması günümüzde konuştuğumuz çevre sorunlarıdır” diye konuştu.

Dolğun konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“İlimizde 2019 yılında iklim değişikliği eylem planımızı oluşturduk. Bu plan doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor. Yeşil alanların artırılması, bisiklet yollarının yapılması, toplu taşıma araçlarının kullanımının teşvik edilmesi, atıkların ve atık suların kontrolü bağlamında belediyemizce çok önemli çalışmalar yapılıyor. İklim değişikliği eylem planı çerçevesinde 15 ilçemizin ilgili şube müdürlerini bir araya getirdik. İstişare toplantısı düzenledik. Çalışmalarımız sürüyor”

Türkiye Belediye Başkanları Birliği Kurucu Başkanı Davut Çuhadar, Belediye Başkanları Birliğinin ayrım gözetmeksizin herkese hizmet eden ve herkesin kendine yer bulabildiği bir kuruluş olduğunu vurgulayarak programın 6.sını Hatay’da gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Temiz Enerji Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Figen Ar, enerji tüketimi ile açığa çıkan sera gazının meydana getirdiği çevre sorunlarına dair sunum yaptı.