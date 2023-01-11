Kayseri Mobilyacılar Odası ve Erciyes KSS Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, Mobilyakent, KUMSMALL, MOBİTEK, KUMS Enerji ve MOBİBOYA yatırımlarıyla ilgili olarak, "Projelerimizin 2022 rakamlarıyla toplam değeri 6.5 milyar TL" dedi.

Kayseri Mobilyacılar Odası ve Erciyes KSS Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, Mobilyakent, KUMSMALL, MOBİTEK, KUMS Enerji ve MOBİBOYA yatırımlarıyla ilgili olarak, "Projelerimizin 2022 rakamlarıyla toplam değeri 6.5 milyar TL" dedi.

Kayseri Mobilyacılar Odası ve Erciyes KSS Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarını Türkiye ve Avrupa’nın en büyük karma AVM’si olan KUMSMALL’da ağırladı. Burada açıklamalarda bulunan Ercan Sarıkaya, devam eden projelerle ilgili olarak, "İçerisinde bulunduğumuz mekan Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük alışveriş merkezidir. Kayseri’miz Türkiye’nin en büyük mobilya üretim merkezidir. 2006-2007 yıllarında Kayseri Mobilyacılar Odası olarak ürettiğimiz mobilyanın vitrine çıkması, KOBİ’lerimizin de daha geniş alanlarda üretim yaparak daha fazla istihdam, daha fazla üretim ve daha fazla ihracat yapabilmeleri için planlamış olduğumuz projelerin bugün sonuna geldik. Son halkası alışveriş merkezimizdi. Çünkü ürettiğimiz mobilyaları vitrine çıkarmamız gerekiyordu. Bulunduğumuz bu alışveriş merkezi İstanbul’daki TÜYAP ve CNR gibi fuar merkezlerinin tamamından daha büyük. Orada 80 bin metrekare alanda ürün sergilenebilirken burada yaklaşık 110 bin metrekarede üyelerimiz binlerce ürün sergiliyorlar. Kayseri’de üretilen ürünleri vitrine çıkarıyorlar. “Çok büyük bir proje” diye başladık. Ancak devam ettiğimiz süreç içerisinde o düşüncemizin çok minik kaldığını, çok daha afaki bir projeye başladığımızı gördük. 2022 yılı rakamlarıyla içerisinde bulunduğumuz projelerin toplam değeri 1 milyon 350 bin metrekare alanda 6.5 milyar TL’dir. Bu yapım süreci geride kaldı. Önemli olan bu modelleri ve yapıları iyi işletebilmek. Dünyaya toptan mobilya satışı ile ilgili bir hedefimiz var. Çünkü dünyada çok büyük bir pasta var. Son fiyat artışları ile ülkeler arasında mobilya ihracatı 300 milyar dolar seviyesine geldi. Türkiye’mizin bu pastadaki payı yüzde 1.5’ler seviyesinde. Çok daha büyük potansiyelimiz var. en büyük olgu önce üretebilmekti. Sonra pazarlama ön plana çıktı. Pandemiyle beraber artık üretmekte, pazarlamakta kolay. Üretilen ürünleri de zamanında götürüp teslim edebilmekte en önemli olay haline geldi" şeklinde konuştu.

KUMSMALL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunel de, sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın en büyük karma AVM’si olan KUMSMALL AVM’nin Kayseri’nin sosyal hayatına çok daha fazla katkı sunacağını söyledi. Altunel, önümüzdeki dönem için çok önemli etkinlik ve kampanya planladıklarını kaydetti.

Toplantıya, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ KUMSMALL A.Ş. yönetim kurulu ve basın mensupları katıldı.