Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Kavak’ta seçim beyannamesinde yer alan vaatlerinin tümünü tamamladık, ilçede güzel işler yaptık” dedi.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Kavak’ta seçim beyannamesinde yer alan vaatlerinin tümünü tamamladık, ilçede güzel işler yaptık” dedi.

Başkan Sarıcaoğlu, 20 yıl önce hizmet aşkıyla dikilen AK Parti fidanının yıllar içinde tüm ülkeyi kuşatan büyük bir çınara dönüştüğünü belirtti. Sarıcaoğlu, ”Bu ulu çınarın gölgesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yolumuz Şeyh Edebali’nin, Hacı Bektaş-ı Veli’nin ve Hz. Mevlana’nın yoludur. AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm halkımıza eşit ve adaletli hizmeti götürmeye devam edeceğiz. AK davamız ilk günkü aşkla büyük bir kararlılıkla sürüyor. Halkımızın umudu olarak aziz milletimizin sinesinden çıkan bu hareket Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden de zaferle çıkarak yoluna devam edecektir. Bundan en küçük bir kuşkumuz ve endişemiz yoktur" diye konuştu.

“İlçede güzel işler yaptık”

Kavak’ta seçim beyannamesinde yer alan vaatlerinin tümünü tamamladıklarını belirten Başkan Sarıcaoğlu, ilçede güzel işler yaptıklarını söyleyerek, “Artık birkaç ay sonra yapılacak seçimlere hazırlanıyoruz. 2023 seçimleri ülkemizin geleceği açısından bizim için en büyük hedeftir. Hep birlikte yapacağımız çalışmalarla, göstereceğimiz gayretle, milletimizle kuracağımız samimi sohbetlerle önceki seçimlerde olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a Kavak’tan en güçlü desteği vereceğiz. Bizim tüm gayretimiz ülkemiz ve aziz milletimizin geleceği içindir. Bunun için daha çok çalışacak ve Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği Kavak’tan vereceğiz" şeklinde konuştu.