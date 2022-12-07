Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Dünya lideri bir genel başkan ile siyaset yapmanın onur ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Dünya lideri bir genel başkan ile siyaset yapmanın onur ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin gelişmesini ve büyümesini çekemeyen kesimlerce acımasızca eleştirildiğini söyleyen Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, “Bizler inançla haklı davamızda yol aldıkça, ülkemiz büyümeye devam ettikçe bu eleştiriler devam edecektir. Ama şu bilinsin ki bu saldırılar bizim kararlılığımızı ve gücümüzü artırmaktan başka bir şey yapmıyor” diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun’da yapacağı toplu açılış ve açık hava toplantısına rekor bir katılım beklediklerini bildiren Başkan Sarıcaoğlu, Cumhurbaşkanı’na en güçlü desteği vermek ve tarihi bir katılım için tüm Samsunluları Cumhuriyet Meydanı’na davet etti. Sarıcaoğlu, “Biz Kavak olarak AK Parti ilçe teşkilatımız ve 96 mahallemizden hemşerilerimizle meydanda yerimizi alacağız. Seçim günü de sandıkta en büyük desteği veren ilçe olacağız" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin 100 yılda aldığı mesafeyi AK Parti ile 20 yıla sığdırdığını ifade eden İbrahim Sarıcaoğlu ayrıca şunları söyledi:

“Ülkemizin kalkınmasını gelişmesini istemeyenler karşısında milletimizle omuz omuza yolumuza devam edeceğiz. Ülkemize her alanda çağ atlatan, liderimize yol arkadaşlığı yapmak bizler için büyük onur, heyecan ve mutluluktur. Dünya lideri bir genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız var. Bizlerde onun yolunda siyaset yapmanın onuru ve gururunu yaşıyoruz. Bu inançla girdiğimiz tüm seçimlerde sürekli artırdığımız oyumuzla Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği vermiş bir ilçeyiz. İnşallah 2023 yılında da en büyük desteği yine Kavak verecektir. Bu amaçla ilçemizde birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı hiç durmaksızın sürdürüyoruz. Hemşerilerimize en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek için gece demeden gündüz demeden çalışıyoruz.”