Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Milletimize hizmet yolunda AK Partimiz ve onun neferleri olarak azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Milletimize hizmet yolunda AK Partimiz ve onun neferleri olarak azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

AK Parti’nin iktidara gelişinin 20. yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yapan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Yüce Rabbimizin yardımı, aziz milletimizin duası ve desteği ile hizmet yolunda 20 yılımızı tamamladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde daha nice yıllar halkımıza başarıyla hizmet etmeye devam edeceğiz. AK Parti milletin kendisidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önümüze çıkan engelleri yine milletimizin desteğiyle aşarak 2023 hedeflerimize daha çok çalışarak hep birlikte inançla yürüyeceğiz” diye konuştu.

Sarıcaoğlu, 14 Ağustos 2001’de kurulan AK Parti’nin 3 Kasım 2002 seçimlerinden birinci parti çıkmasından buyana girdiği tüm seçimlerden galibiyetle ayrıldığını ve vatandaşa hizmet yolundan asla şaşmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Türkiye AK Parti döneminde sağlıkta, ulaşımda, teknolojide çok büyük gelişmeler sağladı. Enerjide, savunma sanayinde büyük atılımlar yaptık. Yerli ve milli otomobilimiz TOGG gurur kaynağımız oldu. Bu eserlerin hepsinde AK Partimizin imzası var” şeklinde konuştu.

“Kavak’ta oylarımızı sürekli artırdık”

AK Parti hizmetleriyle Kavak’ın da son sekiz yılda kentleşme, sanayileşme ve kamu yatırımları ile büyük değişim yaşadığını ifade eden Sarıcaoğlu, şunları söyledi:

“Kavak’ta ta girdiğimiz her seçimden aziz milletimizin desteği ile AK Partimizin oyunu artırarak çıktık. 8 yıl önce hangi heyecanla başkanlık makamına geldiysek bugünde aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. AK Parti Belediyeciliği ile ilçemize çok önemli hizmetler kazandırdık. İşsizliği yok denecek seviyeye getirdik. Hep birlikte el ele vererek ilçemizi daha ileri seviyelere birlikte getirecek, hemşerilerimizin gönüllerini fethetmek, kalplerini kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.”