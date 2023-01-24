Kavak ilçesinin son 50 yılına hizmet etmiş başkanları bir araya getiren Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Bizim gönlümüzde eski yeni ayrımı yok. Bizim gönlümüzde vefa var” dedi.

Kavak ilçesinin son 50 yılına hizmet etmiş başkanları bir araya getiren Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Bizim gönlümüzde eski yeni ayrımı yok. Bizim gönlümüzde vefa var” dedi.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, yaptığı sürpriz bir program ile Kavak’ın son 50 yılına hizmetleri ile damga vuran ve hayatta olan Belediye Başkanları ile “vefa" buluşmasında bir araya geldi. Toplantıya Kavak’ta 1973-1980 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Ahmet Altan, 1980-1984 döneminde görev yapan İsmail Öztürk, 1994-1999 yılları arasında başkanlık yapan Abdullah Özal, 1999-2014 döneminde görev yapan Şerif Ün katılırken, 1960-1973 yıllarında başkanlık yapan Bahri Rendeci ise sağlık sorunları nedeniyle katılamayarak mesaj gönderdi.

“Başkanlarımızın ilçemize emekleri çok”

İlçeye hizmette bulunan Belediye Başkanlarını kapıda karşılayarak her biri ile ayrı ayrı kucaklaşan Başkan Sarıcaoğlu, “Kavak’a emeği geçen başkanlarımızla birlikte olduk. Bizim için çok önemli bir günü yaşıyoruz. Rahmetli olan başkanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hasta olan başkanlarımıza acil şifalar diliyorum. İlçemizin bugünlere ulaşmasında başkanlarımızın büyük gayret ve çabaları var. Her biri kendi dönemlerinde imkanları ölçüsünde bu ilçe için hizmet etmiş insanlar. Rabb’im hepsinden razı olsun. Başkanlarımızın ilçemize emekleri çok. Kendilerini gerçekten çok seviyoruz. Bizim gönlümüzde eski yeni ayrımı yok. Bizim gönlümüzde vefa var” diye konuştu.

Tirit Evi’nde yapılan buluşmaya Kavaklı olan Samsun’un İlkadım ilçe Belediye Başkanı Necattin Demirtaş da katıldı. Toplantıda ilçede çeşitli dönemlerde görevde bulunan belediye başkanları ile sohbet ederek hal hatırlarını soran Başkan Sarıcaoğlu, Kavak için yaptığı çalışma ve projeler hakkında eski başkanları yaptığı sunum ile bilgilendirerek görüş ve önerilerini aldı.

İlçe tarihine kendi dönemlerinde çalışmaları ile damgalarını vuran başkanların geçmişte yaşadıkları acı-tatlı anılarını anlattıkları sıcak ve duygu yüklü bir ortamda geçen toplantı ardından konuşan Sarıcaoğlu, bu birliktelikleri bundan sonrada devam ettireceklerini söyledi. Sarıcaoğlu, “İlçemizin bugünlere gelmesinde emeği bulunan ve geçmiş dönemlerde oldukça zor koşullarda hizmet veren değerli başkanlarımız ile bir araya gelerek kendilerine hem teşekkür ettik hem de çalışmalarımız hakkında değerli görüşlerine başvurduk. Değerli büyüklerimizle buluşmalarımızı bundan sonra da sürdüreceğiz. Her vefa toplantımızda bir ve beraberiz diyebiliyorsak yapamayacağımız, aşamayacağımız sorun yoktur" şeklinde konuştu.