Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, bayramların milli ve manevi duygularla birlikte sosyal sorumluluk anlayışının zirveye çıktığı müstesna günler olduğunu söyledi.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu’nun katılımlarıyla Ramazan Bayramı nedeniyle Kavak Atatürk Parkı’nda bayramlaşma programı düzenlendi. Bayramlaşma programına siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, çeşitli kurum ve kuruluşların müdür ve amirleri ile yüzlerce Kavaklı vatandaş katıldı. Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Atatürk Parkı’nda vatandaşlarla tek tek ilgilenerek bayramlaştı. Başkan İbrahim Sarıcaoğlu burada yaptığı konuşmada, bayramların, milli ve manevi duygularla birlikte sosyal sorumluluk anlayışının zirveye çıktığı müstesna günler olduğunu belirtti. Bayramlarda, komşu ve akrabaların ziyaret edildiğini, dargınlık ve kırgınlıkların giderildiğini belirten Sarıcaoğlu, "Birlik ve beraberliğin doyasıya yaşandığı bayramlarımız, aynı zamanda gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan önemli günlerimizdir. Bu duygularla Kavaklı hemşehrilerimin ve tüm milletimizin mübarek Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum" dedi.