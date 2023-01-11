Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Kültür ve sanat evlerimize gerekli desteği sağlıyoruz. Üreten kadınlarımızın her zaman yanındayız” dedi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Kültür ve sanat evlerimize gerekli desteği sağlıyoruz. Üreten kadınlarımızın her zaman yanındayız” dedi.

Gökmedrese Mahallesi’ndeki kültür ve sanatevini ziyaret edip emeklerini sanata ve kazanca dönüştüren kadınlarla toplantı yapan Başkan Sarı, “Üretime dahil olan kadınlar, ürünlerini satarak hem aile bütçelerine hem de kent ekonomisine katkı sağlıyor. Biz de hiçbir ayrım yapmaksızın tüm hanımlara kültür ve sanat evlerimizde eğitim veriyor ve daha büyük bir kitleye ulaşıp daha sosyal, kendine güvenen, kaliteli vakit geçiren güçlü kadınlar olmalarını hedefliyoruz” diye konuştu.

Geleceğin teminatı olan gençlerin ve kadınların faydalanıp aile bütçelerine katkı sağlayacak hizmetleri yaygınlaştırmayı amaçladıklarına değinen Mehmet Sarı, “Amasyalı hemşehrilerimize her alanda en iyi hizmeti sunmak yegane hedefimiz. Bu düsturumuzla ev hanımlarımızın eğitimleri ile günlük yaşamlarını değerlendirmelerine yönelik faaliyetlerine desteğimiz Allah ömür verdikçe devam edecektir” şeklinde konuştu.

Kursiyer kadınlar ve mahalle muhtarı Cem Yeni, destekleri dolayısıyla Sarı’ya teşekkür etti.