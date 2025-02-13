Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Sarı Mersin'de nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, gençlerin meslek ve iş sahibi olmalarının teşvik edilmesi, esnaf sanatkarların ihtiyaç duyduğu eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla eğitim seferberliği başlattıklarını belirterek, bu bağlamda Barista, Giyim Üretiminde Temel İşlemler, Pide Yapımı, Aşçı Çırağı, Pastacı Çırağı, Plastik Boru Tesisatçısı ve Lojistik Eleman branşlarında olmak üzere 7 alanda mesleki eğitim kurslarının açılacağını söyledi.

Başkan Sarı, Avrupa Birliği desteği ile Millî Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu iş birliğinde İstihdam için Mesleki Eğitim Programı (İMEP 2) projesinin hayata geçirildiğini vurgulayarak, proje kapsamında pilot iller arasında yer alan Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince, esnaf-sanatkarların nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak, yanlarında çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla mesleki eğitim seferberliği başlattıklarını ifade etti. Sarı, “ Eğitim seferberliği kapsamında Birliğimizce Barista, Giyim Üretiminde Temel işlemler, Pide Yapımı, Aşçı Çırağı, Pastacı Çırağı, Plastik Boru Tesisatçılığı ve Lojistik Eleman olmak üzere 7 ayrı branşta mesleki eğitim kurslarını açıyoruz” dedi.

Başkan Sarı, Mersin Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı Halk Eğitim Merkezleri ile İŞKUR işbirliğinde yürütülecek kursların cep harçlıklı ve istihdam garantili olacağını vurgulayarak, eğitim kurslarına başvuruların, 18-45 yaş arasında ilimizde yaşayan vatandaşlar ile esnafların yanlarında çalışan geçici koruma altındaki Suriyeli bireyler arasından seçileceğini ifade etti.

Başkan Sarı şöyle devam etti: “İstihdam garantili ve MEB onaylı verilecek olan kurslarımıza başvuru (https://forms.gle/UFjGTu1PFXb1AUHY7) adresinden yapılabilmektedir. Verilecek olan mesleki eğitimlerimiz, İlimizdeki nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde, gençlerimizin meslek ve iş sahibi olmalarının teşvik edilmesinde, esnaflarımızın ihtiyaç duyduğu eleman ihtiyacının karşılanmasında önemli bir fırsat olacaktır”