Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, belediyeye ait hayvan barınağında denetim yaptı. Konya’da hayvan barınağında köpeğe eziyet edildiği görüntülere tepki gösterip vahşet olarak değerlendirerek kendi personeline de uyarılarda bulunan Başkan Sarı, “Sokak hayvanları bizim misafirimiz gibidir. Misafirlerimize nasıl muamele ediyorsak, buradaki hayvanlara da öyle muamele göstereceğiz” dedi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, belediyeye ait hayvan barınağında denetim yaptı. Konya’da hayvan barınağında köpeğe eziyet edildiği görüntülere tepki gösterip vahşet olarak değerlendirerek kendi personeline de uyarılarda bulunan Başkan Sarı, “Sokak hayvanları bizim misafirimiz gibidir. Misafirlerimize nasıl muamele ediyorsak, buradaki hayvanlara da öyle muamele göstereceğiz” dedi.

Ağaçlarla çevrili 12 bin metrekarelik alanda 3 ay önce faaliyete başlayıp kışın hayvanların üşümemesi için yerden ısıtmalı bakım odalarının da bulunduğu tesisin Türkiye’nin en sıcak hayvan oteli olduğunu hatırlatan Mehmet Sarı, yarı açık gezintili çoklu köpek bakım bölümleri ile kulübeler, kedi evi, sosyal tesisler ve ağaçlarla çevrili gezinti alanıyla sahipsiz hayvanlara hizmet verildiğini söyledi.

Şu an 200’den fazla sokak hayvanının kaldığı tesis çocuklar ve hayvanseverler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Tesiste hayvan hastanesi, otopark ve çocuk parkı gibi sosyal donatılar da bulunuyor.