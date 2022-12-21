Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, vatandaşların evlerine konuk oldu. Şehrin dünyaya açılması için gerektiğine inandığı inşası süren otel ve teleferik gibi projeleri anlatan Başkan Sarı, “Yeni projeleri halkımıza sunacağız. Daha yapacak çok hizmetimiz var” dedi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, vatandaşların evlerine konuk oldu. Şehrin dünyaya açılması için gerektiğine inandığı inşası süren otel ve teleferik gibi projeleri anlatan Başkan Sarı, “Yeni projeleri halkımıza sunacağız. Daha yapacak çok hizmetimiz var” dedi.

Kurşunlu Mahallesi’nde Demir ailesinin evine misafir olup geldiğini duyan mahalle sakinleriyle de sohbet eden Mehmet Sarı, yapımı hızla süren Hilton Oteli hakkında çıkarılan asılsız dedikodulara ve yakın zamanda şehrin 60 yıllık hayalini gerçekleştireceği teleferik projesi hakkında da bilgiler paylaştı.

Amasya için kalıcı hizmetler yapabilmek için çalıştıklarını vurgulayan Sarı, “Amasya’da birçok hizmet gerçekleştirildi, projeler yapıldı. Bu demek değildir ki Amasya’da her şey bitti. Hizmetler ve istekler hiçbir zaman bitmez. Bizler bunları gerçekleştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Belediye Başkanı Sarı’yı hanelerinde konuk eden Yılmaz-Meryem Demir çifti ve mahalle sakinleri de yakın ilgisi dolayısıyla şükranlarını sunup çalışmalarında başarılar diledi.