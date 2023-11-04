Zile’de son 1 yılda 3 bin 400 metrekare alan park yapılarak hizmete alındı. Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, ilçenin farklı noktalarında yapımları tamamlanan parklarda incelemeler yaptı.

Zile’de yeşillendirme ve park projelerine büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Sargın, belediye olarak toplamda 3 bin 400 metrekare alanda 4 yeni parkı daha ilçeye kazandıracaklarını belirtti. Başkan Sargın, “Zile’mizin her noktasını yeşil, ferah ve güzel bir görüntüye kavuşturmak için sürekli sahadayız. Zile’mizi yeşille donatıyor ve insanımız için hizmet üretiyoruz. Hedefimiz kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırarak ve insanların dinlenebileceği, çocuklarımızın eğlenebileceği, sosyal donatılarla mekanlar oluşturmak. Her şey Zile’miz ve hemşerilerimiz için” dedi.