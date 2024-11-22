Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki öğretmenlere Çanakkale ziyaret programı ve dizüstü bilgisayar hediye etti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede görevlerini sürdüren öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik eden Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçede gerçekleşen programda öğretmenlere Çanakkale ziyaret programı ve dizüstü bilgisayar hediye etti. Programda gerçekleştirdiği konuşmada öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çeken Başkan İbrahim Sandıkçı, "Öğretmenler topluma yeni ufuklar açan bilgeler, gönüllere ulaşan kahramanlardır" dedi.

"Her öğrenci yeni bir hikâyenin başlangıcıdır"

Öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Her öğrenci yeni bir hikâyenin başlangıcıdır. Gönüllere ulaşmak için çıktığınız yolculuğun ilk durağıdır. Gelecek nesilleri bilgileri ve tecrübeleriyle ilmek ilmek işleyen öğretmenlerimiz, kutsal ve önemli bir görevi ifa etmekteler. Büyük bir fedakârlık ve özveriyle nesillerimizi yetiştiren tüm öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum" diye konuştu.

Eğitim dostu belediye

Eğitme yönelik yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Hemşehrilerimizin, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin takdirleriyle ‘eğitim dostu belediye’ ünvanımızı kazandık. Eğitim Dostu Belediye ünvanımızla gelecek nesillerimiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Canik’te eğitime yönelik yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın ev sahipliğinde Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, protokol üyeleri ve öğretmenler katıldı.